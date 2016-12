Nova edició dels Berenars Literaris del Centre de Cultura Catalana

Ells seran un novelista, un dibuixant de comics, un novelista que està fent el guió d'una pel·lícula i un músic que escriu cançons; ells són Jordi Planellas (7 d'octubre) , Joan Peruga (14 d'octubre) , Albert Salvadó (21 d'octubre) i Oriol Vilella (23 d'octubre). Els berenars són tertúlies amb ells, al voltant d'una taula i d'unes pastes per tal de parlar de la seva trajectòria, la seva feina i l'escriptura, cada un d'ells des de la seva vessant. Enguany els Berenars Literaris es faran a la mateixa seu del CCC, al Carrer de la Llacuna 14, a manera de comiat del local que des del 1999 ha ocupat l'entitat. El primer dels Berenars, aquest dilluns, serà amb el dibuixant de còmics Jordi Planellas, a les 19'45h.

