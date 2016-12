La Seu i Berga col·laboraran en matèria universitària

Berga tindrà una extenció de la UNED

L'alcalde de la Seu d'Urgell, Albert Batalla, i el director del Centre Associat de la UNED de la capital alturgellenca, Joan Mingorance, han presentat a Berga la col·laboració entre els ajuntaments urgellenc i berguedà per tal que la capital del Berguedà pugui disposar d'una extensió de la UNED.



Actualment, el Centre Associat de la UNED de la Seu d'urgell compta amb alumnat del berguedà, i per aquest motiu s'ha cregut oportú poder recuperar l'extensió que la UNED havia disposat a Berga ja fa set anys enrere.

Amb aquest projecte, a priori Berga disposarà d'un punt d'informació de la UNED a l'àrea d'Educació del consistori berguedà, que oferirà als interessats informació sobre l'oferta d'estudis, ajuda en el procés de matriculació i servei de llibreria. En cas que hi hagués un mínim de 10 alumnes matriculats a algun dels estudis que es poden cursar a través de la UNED, a més a més del punt d'informació es posarien tutor per tal de poder atendre l'alumnat en persona a Berga mateix.