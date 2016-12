Escaldes programa un espectacle de Bollywood pel desembre

Bollywood Express està de gira per frança des del 8 de novembre

Escaldes-Engordany prepara pel desembre un espectacle musical de música indú pel 7 de desembre a la Sala Prat del Roure en dues sessions, a les 18h30 i a les 22h.

“Bollywood Express” és dirigida i coreografiada per un equip de grans noms de la escena cinematogràfica, guanyadors de diversos premis, Vaibhavi i Shruti Merchant, pioneres de les pel·lícules nominades als Òscars

La història de Bollywood Express és el meravellós viatge de la Varsha, una periodista d’origen Indi que viu a Europa. La Varsha no ha anat mai a la India fins que l’envien a Bombai per escriure un article sobre la indústria cinematogràfica de Bollywood. La seva arribada a Bombai és una explosió dels sentits. Els llocs, els sorolls, els contrastes, les contradiccions i les complicacions la submergeixen.