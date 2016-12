Es presenta la 43a Temporada de Teatre

S’estrena el 10 d’octubre al Teatre Comunal amb “Dei Furbi. La flauta màgica”

Ahir al matí es va presentar la 43a Temporada de Teatre conjunta entre Andorra la Vella i Sant Julià de Lòria amb representacions teatrals de diversa temàtica i un clàssic que es repeteix cada any: Els Pastorets.



Enguany, la representació basada en l’obra de Folch i Torres ve amb la novetat que una de les quatre funcions previstes tindrà lloc de nit, quan habitualment es feien totes a la tarda.

La programació s’estrena el 10 d’octubre al Teatre Comunal de la capital amb “Dei Furbi. La flauta màgica”, una lliure adaptació de la celebèrrima òpera de Mozart dirigida per Gemma Beltran. Un setmana més tard, l’escenari serà l’Auditori Claror de Sant Julià de Lòria amb “T’estimo, ets perfecte, ja et canviaré”, una comèdia musical sobre el món de la parella dirigida per Elisenda Roca. En col·laboració amb l’ambaixada francesa, el 7 de novembre es podrà contemplar a la capital la trepidant comèdia “Une semaine... pas plus” de Clément Michel”, mentre que el dia 21 arriba “Bona gent” al Claror. Aquesta peça, escrita pel dramaturg nord-americà David Lindsay-Abaire, guanyador del premi Pulitzer, ens presenta en clau d’humor la tràgica història de Margie Walsh dirigida per Daniel Veronese. Els dies 5, 6 i 7 de desembre, la Cia. An-danda-ra porta al Comunal el drama pasional “La casa de Bernarda Alba” de Federico Garcia Lorca sota les ordres d’Irina Robles.

I coincidint amb les festes de Nadal, arriben per vintè any consecutiu els tradicionals “Els Pastorets” amb quatre representacions a l’Auditori Claror, de nou a les ordres d’Alfons Casal amb Joan Hernández com a ajudant.