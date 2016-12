La Fira de Sant Ermengol es farà el 19 i 20 d'octubre

Acull la 19a Fira de Formatges Artesans del Pirineu

Ahir va tenir lloc la presentació en roda de premsa de la Fira de Sant Ermengol 2013 de la Seu d'Urgell que se celebrarà el cap de setmana del 19 i 20 d'octubre. La presentació d'aquesta fira, documentada el 1.048 i sent la més antiga de la Península Ibèrica.

La Fira de Sant Ermengol, que és un certamen multisectorial, acull la Fira de Formatges Artesans del Pirineu, que enguany celebra la seva 19 a edició. “Fa dinou anys la fira es va especialitzar en el formatge artesanal elaborat a la comarca de l'Alt Urgell, tot aprofitant el ressorgiment de la producció artesana dels propis pastors, i on avui ja hi són presents els formatges artesans que s'elaboren a punta i punta dels Pirineus”, va manifestar l'alcalde urgellenc Albert Batalla respecte la cirereta de la Fira de Sant Ermengol que representa la Fira de Formatges Artesans del Pirineu.

Batalla també va ressaltar que “aquesta fira ha passat de ser una fira comarcal a esdevenir una fira nacional, de referència a tot el país, que esperona a treballar de manera molt activa no només pel formatge sinó també pel producte alimentari de proximitat”. “La Fira és el millor aparador del producte alimentari artesanal del Pirineu”, va dir Batalla.