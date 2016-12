Hotel Rwanda inicia les activitats de la Diversitat

La projecció serà avui a les 21 h a l’Auditori Nacional. Es tracta de la 5a setmana de la Diversitat, organitzada per Africand, associació nascuda al Principat d’Andorra fa sis anys, integrada per persones de moltes nacionalitats amb la voluntat d’establir ponts entre Europa i Àfrica. La sessió de cinema anirà acompanyada d’un debat, per parlar de la vigència que té la pel·lícula 10 anys després, vist que les coses no han canviat gaire, segons es van lamentar els organitzadors en la presentació.

Africand busca la participació del públic en totes les activitats que enguany es presenten a Ordino. Per això han programat un taller de dansa africana, que tindrà lloc el dimecres 25 a les 18 h, i un taller musical de percussió amb l’instrument tradicional djembée, que tindrà lloc el dijous 26 a les 18 h. Les propostes musicals continuaran divendres 27 amb el concert de Ngomez-Nokoss, programat a les 21 h, també a l’Auditori Nacional. Abans hi haurà un pica-pica solidari, la única activitat de pagament, per a la que s’hauran de comprar tiquets a l’Oficina de Turisme d’Ordino. L’últim dia programat dissabte 28 de 10 a 14 h se celebrarà el mini torneig de futbol amb sis equips, l’activitat de més èxit fins ara en les anteriors edicions.