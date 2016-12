Apunyalament a La Massana

Els fets, que encara s'investiguen van passar després d'una discussió familiar que va acabar al carrer amb el pressumpte apunyalament del fill al seu pare en ple carrer. L'home, ferit de gravetat, es troba a l'Hospital on n'evaluen les ferides.

