Dissabte es celebra la duatló Ordino-Casamanya

Els germans Ferran i Xavier Teixidó es mostren com a favorits

Ordino Dijous, 19.9.2013.



La Duatló Ordino-Casamanya se celebrarà demà dissabte 21 de setembre a les 10 h, i comptarà entre d’altres amb els germans Teixidó (Ferran i Xavier), Marc Vila, Maria Fargues, i Jordi Solé, corredors destacats en curses de muntanya i esquí de muntanya.

No es descarta la participació d’altres esportistes nacionals rellevants com Sophie Dussautoir o Inka Bellés, tot i que encara no estan confirmades. La 9a Duatló, per a molts esportistes, suposa obrir o tancar la temporada participant en una prova emblemàtica pel seu recorregut que combina la bicicleta fins al Coll d’Ordino amb la cursa a peu fins al cim del Casamanya (D+1.400m). La Duatló està organitzada pel Comú d’Ordino, a través del Centre Esportiu amb el suport de Vallnord i l’ECOA. Les perspectives són bones, i es confia a superar els 35 participants de la passada edició, segons ha confirmat la cap d’Esports Judit Villaró, en què van fer podi Joan Freixa (1:04:13) i Sara Garcia (1:26:19).

Les inscripcions es faran el mateix dissabte una hora abans de la sortida (9 h) a la plaça Major.