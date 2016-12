La Seu també celebra la Setmana de la Mobilitat Sostenible

El pròxim dissabte 28 de setembre es faran petits tastos de bicicleta rural elèctrica.

En motiu de la celebració de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura que té lloc del 22 al 29 de setembre, a La Seu d'Urgell s'organitzaran dues pedalades amb bicicleta rural elèctrica (burricleta) per al pròxim dissabte 28 de setembre.

Està previst uns petits tastos de bicicleta rural elèctrica per tal que hi pugui participar el major nombre de ciutadans en aquesta activitat apta per a totes les edats.

Per a poder participar-hi, cal inscriure's prèviament al mateix Centre Burricleta Alt Urgell-Cerdanya, situat a l'avinguda Garriga i Massó, numero 14, de la Seu d'Urgell. Les places són limitades. Les inscripcions es poden fer de 10 a 13 hores i de 17 a 20 hores de dilluns a dissabte.

Del 22 al 29 de setembre se celebra la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura sota el lema 'Aire net-Fes el pas' que proposa a la ciutadania en general cercar noves formes de mobilitat per tal d'allunyar-nos del domini absolut del cotxe particular i anar cap un transport més sostenible.

En aquest sentit, l'Ajuntament de la Seu d'Urgell aposta per fomentar l'ús de la bicicleta com a mitjà habitual de transport per moure's per la ciutat, tal i com s'ha fet palès en les diverses actuacions recollides en el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible.