Les activitats culturals d'Encamp celebren una setmana de portes obertes

Entre el dia 23 i el 26 els ciutadans podran conèixer les diferents activitats

El Departament de Cultura i Socials del Comú d’Encamp ha organitzat una setmana de portes obertes per tal de provar i conèixer les activitats culturals que s’ofereixen aquest curs.



Entre els dies 23 i 26 aquells qui ho vulguin podran acostar-­‐se a l’edifici La Valireta o al Casal del Poble i podran veure els treballs que es realitzen a les diferents classes.

El passat dilluns 2 de setembre es va obrir el període d’inscripció a les activitats per al curs 2013-­‐2014. La dansa, la música, la pintura i la interpretació protagonitzen la programació d’enguany que, com a novetat, inclou un curs de baix, un instrument que passa a complementar la formació que s’ofereix en piano i guitarra.

Les activitats de dansa per a infants i adults acabaran el 27 de juny mentre que la resta d'activitats per a infants, adults i gent gran finalitzaran el 20 de juny.

A l’edifici La Valireta, el dilluns de 16.00 a 20.00 hores se celebren les activitats de patchwork, de dibuix i pintura, i el Carnet de Viatge. El dimarts es podran veure les activitats de teatre, piano i dibuix, que comencen a partir de les 16.00 hores. El dimecres, a partir de les 15.30 hores, serà el torn del dibuix, la guitarra, la restauració i el taller de costura.

Finalment el dijous, el darrer dia de portes obertes, a partir de les 16.00 hores es podran visitar les classes de punta de coixí, guitarra i dibuix.

Pel que fa a l’espai del Casal del Poble, hi ha portes obertes a les clases de manteniment físic, que es fan de dilluns a divendres de 11.00 a 12.00 hores, als tallers de manualitats, que es fan dilluns i dimarts a partir de les 15.30 hores, i als tallers de memòria, que es fan dijous a partir de les 17.00 hores.