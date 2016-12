La Massana celebra dissabte la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible

Una divertida Rua amb la Cuca-Bus –un artefacte que funciona amb pedals- donarà el tret de sortida al programa d’activitats organitzat pel Comú de la Massana en motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible, sota el lema “Aire net, tu et mous!”.Serà dissabte a les 10.30 h i recorrerà l’Avinguda Sant Antoni fins a la plaça de les Fontetes, que serà el punt neuràlgic d’aquesta gran festa de la sostenibilitat.A la plaça es podran fer les inscripcions per participar en un circuit urbà que anirà fins a Santa Caterina i el Prat del Colat. Aquest circuit es podrà realitzar amb qualsevol mena de vehicle que no sigui motoritzat: bicicleta, patins, patinets...però a més es podrà provar de forma gratuïta les bicicletes elèctriques, el seagway i les burricletes, gràcies a la col·laboració de diferents empreses de la Massana. També hi haurà un esmorzar popular, per deferència d’una pastisseria de la parròquia.Per completar el programa, els agents de circulació de la Massana ensenyaran als nens les principals normes de seguretat viària a Santa Caterina.“Amb aquest programa volem conscienciar la ciutadania sobre la necessitat de millorar la qualitat de l’aire a través d’una mobilitat més sostenible”, explica la consellera Jael Pozo, que afegeix que “les activitats estan pensades perquè tothom es diverteixi i a la vegada pugui aprendre com canviar els hàbits per contribuir a millorar la qualitat de vida”. Pozo també ha remarcat la implicació dels diferents agents socials, culturals i comercials de la parròquia.El Comú de la Massana va signar la setmana passada la Carta de la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible, a la qual s’hi han adherit més de 2.000 ciutats de quaranta-tres països, que durant la setmana del 16 al 22 de setembre realitzen diverses activitats relacionades amb el lema de la campanya. Justament el lema –Aire net, tu et mous!”, coincideix amb l’any Europeu de l’Aire. “La qualitat de l’aire afecta el medi ambient i també té un impacte directe sobre la salut pública. Davant aquesta evidència, les autoritats locals tenim la responsabilitat de desenvolupar estratègies entorn el transport urbà”, afirma Pozo. La consellera massanenca ha recordat que la Massana té en marxa la campanya “Un mes, una acció”, per conscienciar durant tot l’any de la necessitat de tenir cura del nostre entorn.