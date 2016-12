El Comú d'Escaldes tanca el primer semestre amb superàbit de 4 milions

Un 23% dels ingressos han estat transferències de Govern

Escaldes-Engordany Dimarts, 17.9.2013. 18:19 h No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



El Comú d'Escaldes-Engordany va presentar públicament ahir els números dels comptes del Comú a data 30 de juny del 2012, mostrant un superàvit de 4 milions d’euros.

Els ingressos s’han liquidat en un 60%, concretament 12 milions d’euros i les despeses en un 40%, és a dir 8 milions d’euros.

Aquest 1er semestre, els ingressos registren un augment del 2% en relació al mateix període de l’exercici anterior (286.000 euros més, concretament). L’increment de les transferències rebudes de Govern (un 23% superiors al mateix període de l’any anterior) són el principal motiu de l’augment. En contrapartida han caigut significativament els ingressos per impostos sobre transmissions patrimonials, degut a les transaccions que han deixat de ser gravades per ITP i que han quedat subjectes a l’IGI (el desingrés aproximat s’estima en 251.000 euros). Els ingressos relatius a aparcaments, tal com ja s’indicava al 1er trimestre, també experimenten una davallada de prop d’un 11% en relació al 2012 (99.000 euros), degut al tancament de l’aparcament del Falguerò i la no repercussió en el cost final per als usuaris, de l’aplicació de l’Impost General Indirecte.

Pel que fa les despeses, és d’interès comentar que el conjunt de les despeses corrents s’han reduït en 540.000 euros, un 8% respecte el mateix període de l’any anterior. La disminució de les despeses financeres hi contribueix molt favorablement. Concretament s’han pagat un 50% menys d’interessos del deute respecte els satisfets el 1er semestre 2012, gràcies a la disminució dels tipus d’interès i del capital pendent d’amortitzar. A aquesta xifra positiva, també cal sumar-hi la disminució registrada en els capítols de despeses de personal, i consums de béns corrents i serveis, que disminueixen respectivament un 3 i un 13%, gràcies als esforços de contenció que s’han vingut aplicant, tot vetllant per garantir el nivell de prestació dels serveis públics comunals.