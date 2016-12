La Seu organitza el mercat de les oportunitats aquest diumenge

Hi participen 30 establiements de la Seu i 5 restaurants

La Seu d’Urgell celebra aquest diumenge, 8 de setembre, tot coincidint amb la festivitat de Meritxell que se celebra al Principat d'Andorra i amb el final de la temporada primavera-estiu, la vintitresena edició del Mercat de les Oportunitats que tindrà lloc carrer Major, en el tram comprès entre el carrer Major i el carrer Fra Andreu Capella.

En aquesta nova edició, el mercat presentarà novetats molt suggerents per al públic que el visiti com una carpa de tastets gastronòmics que aniran a càrrec de cinc establiments d'alimentació de la Seu d'Urgell com Carnisseria Charlie, Carnisseria Mitjana, Carnisseria Navinés, Comestibles Torà, La Posella i Fleca Sansa. Els visitants podran degustar en aquesta carpa productes alimentaris artesans d'aquests establiments tot adquirint un tiquet de tres euros. Els tastos es podran fer de 12 a 14 hores i deles 17 a les 19 hores.

Una altra novetat és la instal·lació de jocs de fusta per la canalla a la plaça del Mercat de la Seu, a tocar del carrer Major.

Aquest mercat està organitzat per la Unió de Botiguers de la Seu d’Urgell (UBSU), amb el suport de La Seu Comercial, i la col·laboració de l’àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de La Seu d’Urgell i la Direcció General de Comerç de la Generalitat de Catalunya.

El Mercat de les Oportunitats obrirà les seves portes a les 10 del matí amb unes 30 parades dels diversos establiments comercials de la ciutat que ofereixen productes de qualitat a preu molt reduït. Els productes que es poden trobar en aquest mercat és bàsicament roba i calçat, així com complements per a la llar i de la persona.