Surt de la Seu la segona etapa de l'Haute Route Pirineus

Aquesta segona etapa de la versió pirinenca de l'Haute Route té120 quilòmetres amb 3.500 metres de desnivell positiu. Diumenge va tenir lloc la primera etapa de l'Haute Route Pirineus amb sortida a Solsona i arribada a la capital de l'Alt Urgell. La primera edició de l'Haute Route Pirineus porta als participants de Barcelona a Anglet, a la costa del País Basc francès, recorrent part dels Pirineus entre l'1 i el 7 de setembre. En aquesta edició pirinenca de la cursa, els ciclistes s'enfrontaran a 20 collades mítiques dels Pirineus, entre les quals hi ha el Port de Balès, la pujada a Pla de Beret, l'Asin, el Tourmalet, el Soulor, Aubisque i una contrarrellotge individual en el conegut Hautacam.

