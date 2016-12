Oriol Padrós actua dimecres a Escaldes

Padrós va guanyar el Premi Carles Sabater organitzat pel CCC

El guanyador del Premi Carles Sabater Oriol Padrós visitarà Andorra en un concert que es farà demà Dimecres 21 a les 19h a la Plaça Coprínceps d’Escaldes-Engordany en el marc del festival Colors de Música.



L’Oriol Padrós és guitarrista, compositor i cantant. Als 15 anys ja tocaba com a guitarrista de sessió per estudis de renom posant la música a programes com Polònia, Factor X, Operación Triumfo o Al pie de la letra.



Ha treballat de col·laborador musical a Catalunya ràdio i ha estudiat a l’ESMUC, el 2011 guanya el premi Yamaha Guitar Hero i el 2012 el premi a la millor cançó del Diari Ara.

Enguany ha guanyat el 13è Premi Carles Sabater a la millor Cançó en català de l’any amb el tema La Previsibilitat