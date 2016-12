Dissabte hi ha la cronoescalada ciclista Llorts-la Coma del Forat

Les inscripcions es podran fer a la mateixa plaça

Ordino Dijous, 1.8.2013. 17:42 h No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



El proper dissabte, 3 d’agost a les 16.30 h a la plaça major de Llorts tindrà lloc la sortida del primer corredor de la cronoescalada ciclista Llorts-la Coma del Forat (13 km), prova amb la que arriba a l’equador el 7è Campionat d’Andorra de contrarellotge individual.



Les inscripcions estaran obertes entre les 15 i les 16 h a la mateixa plaça, gratuïta pels socis de l’ACA amb un cost de 10 € pels no socis. Els premis seran en metàl·lic per als 5 primers llocs, i la primera fèmina.

A més a més, com cada any se sortejarà material esportiu de ciclisme entre tots els participants, i com a novetat, hi haurà el sorteig d’un paquet de telefonia d’Andorra Telecom.

El campionat que va néixer a Ordino, organitzat per l’Agrupació Ciclista Andorrana i la Federació Andorrana de Cicilsme i la col·laboració del Comú d’Ordino, disputa enguany la primera i la última prova a Sant Julià amb el suport del Comú lauredià, i també de l’Sprint Club Andorra. Pel que fa a Ordino, la propera i última prova serà l’1 de setembre amb la clàssica Pujada a Sorteny.

D’altra banda, el dissabte 3 d’agost s’espera l’arribada a la Coma del Forat del ciclista català Àlex López, prevista a les 16 h, que en aquests moments realitza la travessa pirinenca amb el nom de “el reto” i ha estat banderer de la campanya de prevenció per respectar la distància de seguretat a la carretera #150m.