Els Mojinos Escozios congreguen 4500 persones a Sant Julià

El Comú ha fet valoració de la festa major i de l'assistència, i ha explicat que al voltant de 2.000 persones van assistir als concerts joves de Txarango, Bongo Botrako i Mordigans de dilluns. Divendres i dissabte, la plaça de la Germandat també va registrar una afluència important, 1.500 persones cada dia que no es van voler perdre als Hotel Cochambre, la Discochambre i als Raggatunning. Unes 1.300 persones van assistir a la passejada de casats, a la Passa, al ball Cerdà, a les sardanes, a La Marratxa i als ballets de l’Esbart Laurèdia i dels gegants. Finalment, més de 700 nens han participat als espectacles infantils: la festa de l’escuma, circ i animacions diverses.

