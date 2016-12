Vallnord ja posa a la venda els forfets per l'hivern

Els forfets, per a no residents tenen un descompte de fins a un 50 %

Vallnord ja ha posat a la venda els forfets de temporada d’hivern de no residents amb un 50 % de descompte respecte del preu de venda al públic.



S’inicia així la venda en línia de forfets de temporada de no residents amb preus de 424 € i 396 €. Aquesta promoció serà vàlida fins al proper 31 d’agost. A partir d’aquesta data, però, es mantindrà la política de promoció amb altres tarifes reduïdes.

Com ja és habitual, per al proper hivern es mantenen els preus especials per a les famílies. Els infants fins a 11 anys obtindran el forfet de temporada gratuït sempre que els pares comprin el seu passi.