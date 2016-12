El Campus Universitari de la Llengua Catalana arriba a Andorra

Els estudiants van passar la setmana passada a Girona i seran aquesta a Ordino

Ahir al vespre van arribar al Principat els estudiants del Campus Universitari de la Llengua Catalana que durant aquesta setmana seran a Ordino.

Els 31 estudiants, de 22 universitats diferents de 15 països com Estats Units, Cuba, Àustria o Israel fan durant 15 dies activitats relacionades amb la nostra cultura i continuar així l'aprenentatge de llengua catalana que ja aprenen a les seves Univeritats.

Aquests dies faran excursions per les muntanyes del país, assistiran a concerts o conferències a part de les classes de català que fan diàriament.

El Campus, que ja duu 13 edicions, és organitzat per l'Institut Ramon Llull i el Govern d'Andorra.