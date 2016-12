El nou espai per vianants de Carlemany es dirà Vivand

El nou espai pretèn no només ser un pol d'atracció turística i comercial, sinó també d'oci i cultura, dotant l'espai de zones de bars i restaurants a l'Avinguda. Segons el Comú, 'Vivand és un nom vital i optimista, que remet al concepte clau del projecte: convertir la zona de vianants a l'aparador i el cor d'Andorra, i també remet a l'experiència dinàmica, vital i de qualitat que el nou espai ciutadà oferirà als seus visitants. Suggereix una zona plena de vida, moviment, sorpresa i alegria dins Andorra.' Avui es celebrarà a la zona un dia especial per estrenar la peatonalització, amb dies d'aparcament gratuït a les zones blaves i diverses activitats entre elles de restauració amn diversos dels establiments de l'àrea d'influència de la peatonalització.

No hi ha cap vot

Comentaris



No hi ha cap comentari

Comenta

El comentari s'ha enviat correctament.