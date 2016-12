Arrenca el XII Campus universitari de la llengua catalana

Un any més, una trentena d’estudiants de llengua i cultura catalanes a les universitats de l’exterior participaran al Campus universitari de la llengua catalana que organitzen el Govern d’Andorra i l’Institut Ramon Llull.

Diumenge van arribar a Girona els participants al Campus, que passaran una setmana a Girona i una altra a Ordino. Ahir al matí es va inaugurar el Campus a la Universitat de Girona.

El Campus universitari de la llengua catalana ofereix als estudiants, gràcies als cursos de llengua i a la participació en un ampli ventall d'activitats culturals i de lleure, la possibilitat d'integrar-se en el teixit social i el context natural de Catalunya i Andorra. Aquesta immersió lingüística i cultural a cavall entre la Costa Brava i el Pirineu andorrà permet als participants poder viure plenament en català durant uns dies.

El programa del Campus inclou trenta hores de classes de llengua catalana amb professorat especialitzat i quinze més sobre aspectes de la cultura dels països que s’expressen en llengua catalana. A més, als vespres i durant els caps de setmana es realitzen activitats culturals i de lleure (excursions, itineraris culturals, visita a monuments històrics, etc.) per propiciar el coneixement de Catalunya i Andorra. Finalment, també tindran lloc diverses trobades amb estudiants de la Universitat de Girona per afavorir la pràctica oral de la llengua catalana.