El Comú d’Escaldes-Engordany tanca el primer trimestre amb un superàvit de 401.000 euros

En relació als ingressos, val a dir que el gruix correspon a la liquidació de les transferències rebudes de Govern corresponents al 1er trimestre (pràcticament el 50% del total d’ingressos), la resta correspon bàsicament als serveis de caràcter general i la facturació de l’impost sobre la residència, Foc i Lloc. Convé assenyalar que els ingressos relatius a aparcaments, particularment els de rotació, han experimentat una davallada de prop d’un 10% en relació al mateix període de l’exercici anterior, és a dir 41.000 euros, degut al tancament de l’aparcament del Falgueró i la no repercussió en el cost final per als usuaris, de l’aplicació des de primers d’any de l’Impost General Indirecte (IGI).

No hi ha cap vot

Comentaris



No hi ha cap comentari

Comenta

El comentari s'ha enviat correctament.