La Mostra gastronòmica d'Ordino ja té cartell

La imatge guanyadora ha estat escollida entre 11 propostes presentades al concurs, convocat per l’Oficina de Turisme, i rebrà com a premi 400 euros en metàl·lic. Tots els treballs que han optat en aquesta 10a edició del concurs quedaran exposats a l’Oficina de Turisme fins al 31 de juliol. Del cartell guanyador, el jurat ha destacat la originalitat, ja que de forma esquemàtica i sobre un fons negre, s’ha dibuixat en blanc coberts, plats, gots, i els estris necessaris que s’utilitzen en un àpat, acompanyats de la descripció en lletra manuscrita. La Mostra Gastronòmica d’Andorra celebrarà la 22a edició el diumenge 15 de setembre a l’Ordino Studios.

Comentaris



No hi ha cap comentari

Comenta

El comentari s'ha enviat correctament.