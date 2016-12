El Comú d'Ordino organitza activitats juvenils 'a la carta'

Gairebé totes les propostes es concentren en el descobriment de la parròquia i viure experiències en plena natura, des d’activitats pròximes al riu, passejades a cavall, recorreguts en bicicleta o acampades, i ahir ja se'n va fer una a les Salines. Les activitats són gratuïtes i si es decideix fer alguna activitat que impliqui un cost addicional l’assumirà cada participant. Per aquest motiu, el PIJ durant el mes de juliol organitzarà activitats en grup consensuades amb els joves amb la intenció de no oferir un programa d’activitats tancat amb una inscripció prèvia sinó que els joves proposin el que volen fer. Tots aquells que estiguin interessats en formar part d’aquestes activitats, es poden posar en contacte amb el PIJ al telèfon 878 170 o visitar les instal·lacions obertes en horari d’estiu: de 9 a 13 h i de 15 a 19 h.

