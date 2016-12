Ordino comença demà el cicle Nits Obertes

Un homenatge a Charles Aznavour i Serge Gainsbourg obrirà les Nits

Dimecres comença a la Plaça Major d'Ordino el Cicle Nits Obertes que té programat fins a final d'agost cada setmana un concert de franc.

L’intèrpret Wilfried Besse obrirà les Nits Obertes a la plaça demà amb un homenatge a Charles Aznavour i Serge Gainsbourg.

El grup format per sis components d’origen francès provinent de la regió d’Albi, centra les seves actuacions en el repertori dels dos mites de la cançó francesa. El grup convidat interpretarà clàssics de tots els temps com Je t’aime...moi non plus (Gaisbourg) o La Bohème (Aznavour).



El cicle de concerts gratuïts continuarà dedicat a la música del país veí amb l’actuació dimecres que ve (24 de juliol) de la cantant jazzística Elisa Bach, que en aquest cas interpretarà a Mireile Matthieu. I per últim, Johnny Vegas cantarà Jonny Hallyday (21 d’agost), l’estrella francesa del rock reviu de la mà de Vegas, considerat per la televisió francesa com el millor clònic de Hallyday.

Les Nits Obertes es faran com sempre a l’aire lliure, a la plaça Major d’Ordino, a les deu de la nit, i en cas de mal temps les actuacions es traslladaran a la sala La Buna (edifici La Macarulla).