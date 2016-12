Ordino homenatja l'àvia centenària de la parròquia

Per celebrar el seu 100è aniversari, els cònsols Bonaventura Espot i Consol Naudí i la consellera de Benestar Social Lucía Muñoz, es van desplaçar a la residència Solar d’Enclar per felicitar-la. Es tracta de la única persona centenària de la parròquia d'Ordino.

