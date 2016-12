Núria Graham protagonitzarà avui els Vespres d'Estiu

El concert es farà a l'Avinguda Rocadort de Sant Julià de Lòria

Els Vespres d’Estiu es traslladen aquest vespre a l’avinguda Rocafort, una de les noves ubicacions d’aquesta 12ena edició, i ho faran amb el concert de Núria Graham.

Núria Graham







D’arrels basques i irlandeses, Graham va començar a fer-se lloc a la xarxa fa aproximadament un any, quan hi va penjar versions d’algunes de les seves cançons favorites, una pràctica que no passaria de l’anècdota si no fos pel notable domini que ja mostrava de la guitarra.

Amb la seva tècnica depurada i millorada, i amb una formació musical que inclou estudis de guitarra i de cant –aquest últim vessant a l’Escola de Música Moderna de Vic–, l’artista segurament forma part de l’epicentre actual de l’escena catalana.

A més, a la mateixa avinguda hi haurà a partir de les 21h una fira nocturna.