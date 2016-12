Comença la Setmana de jazz a la plaça Coprínceps

La cantant barcelonina Gemma Abrié, una de les joves veus amb més projecció de l’escena catalana, porta els temes de l’Stevie a un terreny ben diferent del de les versions originals, agafant el jazz i la improvisació com a mitjà de transport, però sense perdre la grandesa de la seva música, la combinació de la música negra amb la bellesa lírica del pop més sofisticat.

La cantant barcelonina Gemma Abrié, una de les joves veus amb més projecció de l’escena catalana, porta els temes de l’Stevie a un terreny ben diferent del de les versions originals, agafant el jazz i la improvisació com a mitjà de transport, però sense perdre la grandesa de la seva música, la combinació de la música negra amb la bellesa lírica del pop més sofisticat.

Comentaris



No hi ha cap comentari

Comenta

El comentari s'ha enviat correctament.