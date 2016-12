Caldea tanca el 2012 amb 904.000 Euros de benefici

Durant la reunió, es va destacar que una de les clares apostes són les pàgines web de Caldea i d’INÚU: el lloc web de Caldea s’ha renovat totalment i s’ha creat un nou lloc web per a INÚU. En ambdós casos s’ha potenciat el canal de venda on-line, que ofereix també estades combinades amb allotjament. Pel que fa a Inúu, durant l'assamblea els responsables van fanifestar que s’està lluny de les previsions d'afluència i de resultats.

