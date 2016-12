Divendres comença el Roser d'Ordino

El Comú demana un consum responsable d'alcohol

Aquest divendres comencen les festes del Roser d'Ordino i des del Comú de la parròquia destaquen el civisme com una de les coses més destacables.