Blaumut dóna el tret de sortida als Vespres d'Estiu de Sant Julià

La banda, de creixent èxit en els darrers mesos, ha publicat recentment el seu primer treball que ha servit per obrir la dotzena edició dels Vespres d'Estiu de Sant Julià, i amb un èxit de públic extraordinari. Durant l'edició d'enguany, es barregen espectacles de música, teatre i també esport els vespres de dimarts, dimecres i dijous de tot el juliol i l'agost. A més, les propostes van acompanyades de sopar, ja que 25 bars i restaurants de la parròquia fan menús a preus especials entre les 20 i les 22h els dies que hi ha Vespres d'Estiu.

No hi ha cap vot

Comentaris



No hi ha cap comentari

Comenta

El comentari s'ha enviat correctament.