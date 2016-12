Sant Julià celebra el 'Posem guapa la parròquia'

Els concursants s’han presentat en dues categories: particulars, en la qual competien 16 balcons, i bars-restaurants, amb 7 propostes. Ahir al matí es va fer entrega dels premis a les dues categories i tots els participants van rebre una flor com obsequi i un diploma acreditatiu. Aquesta és la segona edició del concurs per als particulars, que han passat de 5 l’any passat a 16 enguany, i la primera adreçada als establiments hotelers i de restauració.

