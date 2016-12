La Flama del Canigó arribarà diumenge a les 12 a La Massana

Una delegació del CCC i Aina pujaran dissabte a la nit cap al Canigó per recollir la flama que s’encendrà de la foguera que a les 12 de la nit es farà al cim nordcatalà. Durant la nit, baixaran a peu per la muntanya i tornaran cap al Principat on es durà a La Massana, que enguany és la Parròquia amfitriona.

El dia 23 a les 12h aquesta serà rebuda pel Cònsol Major de La Massana a la parròquia que esdevé enguany l’amfitriona. Després de la lectura del Manifest de Sant Joan per part de David Baró la parròquia la custodiarà fins a les 19h, que baixarà fins Casa de la Vall. Allà, la MI Subsíndica Mònica Bonell llegirà el manifest i després es repartirà la flama a les diferents delegacions de les parròquies que la duran a les seves fogueres al vespre. A més, durant l'acte es farà el relleu dels fallaires major i menor i es repartirà coca i moscatell.