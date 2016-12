Tallat un tram del passeig del Rec del Solà per obres

Els usuaris no podran accedir al túnel de Sant Antoni

Andorra la Vella, La Massana Dilluns, 17.6.2013. 20:28 h



En motiu dels treballs de sanejament i d’estabilització que s'han d'efectuar al Rec de Solà es tanca provisionalment el pas de vianants en aquest indret.

El lloc on hi ha hagut l'esllavissada que s'ha de reparar és l'indret anomenat 'del pont pla' i les obres finalitzaran a mitjans de juliol.

Aquests treballs de sanejament i d’estabilització del terreny, en el punt indicat, es realitzen després que es produís una esllavissada al bloc rocós més amunt del Rec.

Durant una mesada, els usuaris del passeig del Rec del Solà no podran accedir al túnel de Sant Antoni en direcció a la Massana ni efectuar el recorregut a l’inversa.