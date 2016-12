Més de 1.200 usuaris el primer cap de setmana d’obertura de Vallnord

La Massana Diumenge, 16.6.2013. 20:30 h No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



Vallnord ha registrat en el primer cap de setmana d’obertura més de 1.200 visitants. Una xifra que ha superat les expectatives i que s’espera que marqui la tendència de la temporada d’estiu.

Aquest diumenge, a més, s’ha disputat una nova edició del Trofeu Desman, la competició que ha obert el calendari esportiu de VallnordBike Park, a la Massana.



Vallnord Bike Park ha acollit aquest diumenge al matí la darrera prova del Trofeu Desman. Els més de 200 inscrits han hagut de superar, després de tres dies de competició, la prova de mountain bike per un circuit de 12 quilòmetres. Els 25 equips que hi han participat s’han esforçat fins al final per situar en un bon lloc el nom de la seva empresa.



Un any més, la victòria té nom andorrà. L’equip Crèdit Andorrà 2 ha estat el gran guanyador de la nova edició del Trofeu Deman, una competició no només amb caràcter esportiu, sinó també social, solidari i de convivència. El segon lloc ha estat per La Dépêche du Midi 1 i, el tercer, per Andorra Telecom 1.