Es presenten les segones jornades Camina i Descobreix

Les excursions van començar el dia 8 i s'allarguen fins el 20 de juliol

El comú de Sant Julià de Lòria i Sasectur tornen a organitzar, per segon any, Camina i Descobreix. Una proposta per a amants de la natura que poden escollir entre quatre caminades guiades, amb itineraris, durades i nivells de dificultats diferents.

Amb un preu de cinc euros per adult i gratuït per als infants, aquests itineraris apropen els caminants a les varietats de vegetació i a les especificitats geològiques de les muntanyes que conformen el nostre paisatge. A més, pels més aventurers s’ha preparat un itinerari nocturn d’una durada de tres hores.

Aquest any, es faran 4 sortides: els dies 8 i 29 de juny, així com els 13 i 20 de juliol.