Escaldes-Engordany celebra el 35è aniversari

Divendres començaran els actes amb un concert al Prat del Roure titulat ‘Una nit de cine’ a càrrec de l’ONCA i de l’Orquestra Camera Musicae. Dissabte continuarà la festa amb un concert de la Coral d’Escaldes-Engordany al vespre i ball de nit al Prat del Roure. Diumenge hi haurà el gruix de la festa, amb circuit viari pels menuts, ballada de sardanes i actuació de l’Esbart Santa Anna, i un dinar popular. A la tarda, espectacle infantil i ball de tarda, i al vespre exhibició de ball esportiu.

