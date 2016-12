Les campanes de Canillo repiquen pel català

Les campanes de més de 200 campanars més d'arreu dels Països Catalans van repicar en honor al 'poeta nacional de Catalunya' i a tots els avantpassats que han defensat la llengua catalana.

Ahir, a les 7 de la tarda, més de 200 campanars van brandar simultàniament durant tres minuts per homenatjar mossèn Cinto Verdaguer amb motiu de l'aniversari de la seva mort.

La iniciativa Dia de la Memòria –promoguda per una comissió ciutadana formada per personalitats d’Osona, el Ripollès, la Garrotxa i la Cerdanya, i amb el suport d’Òmnium Cultural– és un homenatge anual a tots els defensors de la llengua catalana mitjançant un símbol tan genuí com són les campanes i els campanars.

El Dia de la Memòria va arribar l’any passat a Andorra, on les campanes van repicar a Sant Serni de Canillo. Enguany, la parròquia de Canillo s’ha tornat a adherir a la iniciativa. A més del repic es farà una cantada de corals de l'escola.