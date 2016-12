El nucli històric d'Ordino inaugurarà una nova exposició

Són fotos del concurs fet per instagram sobre #bikevstrial

Ordino segueix apostant per Instagram per fer les seves promocions. Ara obre una nova exposició sobre ciclisme a la muntanya.

El ciclisme i les curses de muntanya han protagonitzat l’última acció turística per promocionar la parròquia a través de les xarxes socials, amb la intenció de posicionar Ordino com a destinació ideal per a la pràctica dels esports de muntanya, i més concretament les curses a peu i el ciclisme de ruta.

La plataforma escollida ha estat Instagram i l’etiqueta creada #bikevstrail, que fa al·lusió a la suposada rivalitat entre totes dues disciplines. Les millors imatges que s’han aconseguit amb aquesta etiqueta es podran veure en una exposició als carrers del nucli històric del poble d’Ordino, del 17 de juny al 13 d’octubre. Es mostraran 16 imatges, entre les quals hi hauran les 10 guanyadores, 5 per esport.

El concurs convocat per l’Oficina de Turisme ha rebut 103 imatges, i tot i que la resposta ha estat molt inferior al concurs #osnow, la campanya bike vs trail ha tingut força repercussió nacional. La majoria dels participants han estat esportistes locals, i alguns fins i tot s’han estrenat en l’ús de les xarxes socials.