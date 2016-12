Aquest cap de setmana es celebra el Canòlich Music

A més, als grups, joves i famílies de fora que vulguin assistir als concerts i passar el cap de setmana a Andorra s'els facilitarà un allotjament gratuït i descomptes en restauració. Hi actuaran grups com 70xset, Álvaro Fraile, Kairoi i TwoCats pel Gòspel

L'organització ha volgut muntar un programa musical i cultural en un ambient jove i familiar en el marc de les festivitats de la Verge de Canòlich. Hi haurà actuacions de músics reconeguts, un programa pastoral, un concurs musical i activitats de lleure i de natura.

