Obertes les inscripcions d'activitats d'estiu a Sant Julià

Els nens podran practicar esports, art o anar de vacances a Calonge

Sant Julià de Lòria Dilluns, 27.5.2013. 23:57 h No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



Sant Julià de Lòria obre les inscripcions de cara a les activitats d'estiu dels més menuts de la parròquia. Aquestes, es poden formalitzar al Centre cultural i de congressos lauredià i al Centre Esportiu.



Sota el lema, L’estiu és per... divertir-se!, l’Escola d’art, la Trapa i Sasectur organitzen diferents activitats destinades a infants d’entre 3 i 16 anys. L’objectiu és cobrir les necessitats de les famílies de la parròquia durant l’estiu.

Hi ha tres tipus d'activitats, les activitats relacionades amb les arts plàstiques, les que es fan al casal, i les que es fan en sortida a Calonge. Totes elles hauran de contar amb un mínim de participació per tal de poder-se fer.