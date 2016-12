Sant Julià lliure a Càritas la recaptació de Sant Jordi

Per Sant Jordi, la Biblioteca Comunal Universitària i el departament de Turisme i Comerç del Comú van posar a la venda llibres i revistes de segona mà amb finalitat solidària. Durant la fira i al llarg de la setmana següent, es van recaptar 377,50 euros. Uns diners que, els cònsols major i menor de parròquia, Montserrat Gil i Manel Torrentallé, van lliurar ahir al president de Càritas parroquial, Jordi González. Aquest any, és el tercer cop que el Comú els lliura un xec solidari després dels procedents de les recaptacions de la patinada solidària de Nadal i de la cursa Sant Silvestre 2012.

10.04 h Crec que tindrien que fer més per Caritas. Tota ajuda es poca per aquesta gent. Tenim que implicar més a la gent.

