Sant Julià celebra una nova Masterclass nocturna de ciclisme

Després de l’èxit de participació assolit en l’edició anterior en la qual van prendre part 102 persones, aquest any s’han previst dos torns per donar cabuda a més participants, fins a un màxim de 150. Les dues classes es faran a la plaça de la Germandat, de les 10 a les 11 de la nit i de les 11 a les 12. De la mateixa manera que l’any passat, l’organització de l’acte comptarà amb la col·laboració dels comuns d’Encamp, Ordino, Andorra la Vella i Escaldes-Engordany que aportaran monitors i bicicletes suplementàries. Les inscripcions es poden fer al centre esportiu i tenen un cost és de 5 euros.

