450 joves participen a la IX Diada universitària

La Diada universitària, organitzada per la Universitat d’Andorra (UdA) amb el suport del Comú de Sant Julià de Lòria, és una jornada de portes obertes destinada a oferir informació als alumnes preuniversitaris sobre els aspectes diferenciadors de la universitat pública andorrana i sobre la seva oferta acadèmica i de serveis. Enguany va començar amb un dinar festiu al Centre Cultural i de Congressos Lauredià, després del qual els alumnes van assistir a diverses presentacions simultànies de la Universitat, adaptades a cada un dels respectius sistemes educatius. Posteriorment, els joves van tienir la possibilitat de participar a algun dels nombrosos tallers que hi havia programats tot visitant les instal·lacions del campus.

