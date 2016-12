La Sac prepara una conferència sobre Estat Català

La conferència, que duu el títol "Estat Català a Andorra. Els homes de l’exèrcit de Catalunya als Cortals d’Encamp" tracta de les activitats del partit polític Estat Català a Andorra els anys 20. Estat Català fou un partit polític nacionalista creat el 1922 per Francesc Macià i altres polítics poc després de la independència d’Irlanda. La conferència serà a càrrec de Climent Miró i Tusset, llicenciat en humanitats i màster en estudis històrics que ha estat estudiant els darrers anys les activitats dels homes de Macià al Principat. Durant la dècada dels 20, diversos militars catalans s'entrenaven en una mina d'Encamp simulant ser simples miners. El destacament comptava amb la complicitat de diversos andorrans rellevants de l'època.

