Avui s'inaugura a Manresa l'exposició 'El so del silenci'

La directora de Cultura i Participació Ciutadana, 4 professors i 5 alumnes de l’Escola d’Art del Comú d’Andorra la Vella, es desplaça a la ciutat de Manresa per a assistir l’acte d’inauguració. La proposta sorgeix de la iniciativa de dues de les professores de gravat de les respectives escoles, la Neus Mola i la Lídia Moreno, amb la voluntat d’incentivar i estimular la creativitat dels alumnes i poder oferir-los l’oportunitat d’exposar les seves obres en un espai propici i adient, i amb la possibilitat que l’exposició esdevingui itinerant. L’Escola d’Art del Comú d’Andorra la Vella i l’Escola d’Arts i Oficis de Manresa ja havien col·laborat en una exposició conjunta intitulada “Paisatge íntim”, en el marc del Circuit’Art Andorra la Vella 2008, mostra d’art contemporani, que es dedicà a la disciplina del gravat. L’exposició que ara és a Manresa, es mostrarà també a Andorra la Vella iTerrassa.

Comentaris



No hi ha cap comentari

Comenta

El comentari s'ha enviat correctament.