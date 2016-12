Escaldes-Engordany tornarà a contractar joves a l'estiu

L'objectiu és donar-los un primer contacte amb el món laboral

Escaldes-Engordany Dimecres, 24.4.2013. 17:48 h No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



El Comú d’Escaldes-Engordany tornarà a contractar 24 joves de 16 i 17 anys durant els mesos de juliol i agost per desenvolupar diferents tasques dins l’administració comunal i així tenir un primer contacte amb el món laboral.





Aquesta mesura, que es va posar en marxa l’any passat, sorgeix arran de la demanda formulada per un important nombre de famílies i joves de la parròquia que han fet arribar al Comú la seva inquietud per treballar durant l’estiu. El cost previst en la contractació serà d’uns 17.000 euros tenint en compte els salaris dels treballadors, les vacances generades i la seva cotització a la CASS.

Els joves interessats tenen temps de presentar la seva sol·licitud al Departament de Recursos Humans del Comú d’Ecaldes-Engordany fins al 17 de maig a les 15h. Les contractacions es faran per odre d’inscripció i tenint en compte els paràmetres econòmics de cada família.