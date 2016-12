Avui recomanem

No hi ha cap vot

El primer que us proposem per aquest cap de setmana és un espectacle de teatre. Avui i demà la companyia Lapsus Teatre ha preparat l'obra Kràmpac, que explica què passa quan un jove es nega a créixer. A l'edifici de la Valireta, a Encamp.Si voleu riure una bona estona aquesta nit hi ha 'Las Noches del Club de la Comedia' a Sant Julià, amb Sandra Marchena, Eva Cabezas i Marta González de Vega, això sí, en castellà.I pels petits de la casa, dissabte podeu portar.los a veure la vida d'el Cuac, un ànec que viu tot sol, tranquil i feliç, a les 5 i a les 6.30 de la tarda a la Llacuna.I si sortiu d'Andorra i aneu cap a terres tarragonines, no deixeu de passar per Montblanc, que aquesta època de l'any es vesteix de l'edat mitjana i organitza la setmana medieval per celebrar Sant Jordi en un entorn incomparable, desenes d' activitats en un entorn fabulós.