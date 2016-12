Vallnord busca voluntaris per la Copa del Món de Mountain Bike

La competició es celebrarà del 24 al 28 de juliol i necessita 200 voluntaris

Vallnord s’està preparant per a la que serà una de les cites més importants de la temporada d’estiu, i requereix la col·laboració de tots els que vulguin formar part de l’esdeveniment.



La UCI MTB Copa del Món se celebra del 24 al 28 de juliol, i en total es busquen prop de 200 voluntaris per a les àrees tècnica, logística i administrativa.



Quan falten poc més de tres mesos per a la celebració de la UCI MTB Copa del Món 2013 a Vallnord, el període d’inscripció de voluntaris continua obert.



Es necessiten prop de 200 voluntaris, diferenciant en tres àrees diferents. D’una banda, l’àrea tècnica, que treballarà dins els circuits i s’encarregarà de tasques com el cronometratge i el control de les proves. L’àrea logística, de la seva banda, es tradueix en el muntatge dels circuits i el control d’accés a les diferents zones. I per últim, es pot optar a ser integrant de l’àrea administrativa, estant a la sala de premsa i acreditacions, i donant la benvinguda als diferents equips de la competició.

La competició es celebrarà del 24 al 28 de juliol i promet ser una de les cites més importants de la temporada de l’estiu.