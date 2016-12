L'Hotel Iglú de Grandvalira triplica el nombre d'hostes

Sobretot han estat parelles joves i grups d’amics d’entre 30 i 40 anys els que han fet nit en una de les sis habitacions de l’hotel sent la cambra romàntica la més escollida pels clients. El bar i la terrassa de l'hotel també han tingut un molt bon recultat amb una bona acollida del nou servei de restauració que ha tingut sobretot clientela russa. Pel que fa a la propera temporada, Grandvalira vol donar les primeres passes en matèria de tractaments corporals que es puguin oferir com un servei extra al carismàtic hotel.

Comentaris



No hi ha cap comentari

Comenta

El comentari s'ha enviat correctament.